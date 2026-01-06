Proteste in Iran sale a 35 il bilancio dei morti | oltre 1.200 arresti

Le proteste in Iran continuano a causare conseguenze tragiche, con almeno 35 morti registrati e oltre 1.200 persone arrestate. La situazione si aggrava mentre il paese attraversa un periodo di tensioni sociali e politiche, evidenziando le difficoltà di un confronto tra le diverse parti coinvolte. Gli sviluppi di queste manifestazioni rappresentano un altro capitolo di una crisi che interessa l’intera regione.

(Adnkronos) – È salito ad almeno 35 morti il bilancio delle violenze legate alle proteste in corso in Iran. Lo riferisce l’agenzia statunitense Human Rights Activists News Agency, che parla di oltre 1.200 persone arrestate in più di una settimana di proteste, precisando che tra le vittime ci sono 29 manifestanti, quattro minori e due . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com Leggi anche: Proteste in Iran, almeno 20 morti e quasi mille arresti Leggi anche: Incidente sulla Jonio-Tirreno, scontro auto-pullman: sale a tre il bilancio dei morti Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Proteste in Iran, il bilancio delle vittime sale a 35; Iran: il bilancio delle proteste sale a 35 morti e 1.200 arresti; Bombe sulle tende dei profughi, a Gaza altri 4 morti inclusa una bimba di 5 anni - Le vittime del bombardamento israeliano contro al Mawasi a Khan Younis: i nomi; Le minacce Usa-Iran. Trump con la piazza. Pronti a intervenire se il regime spara. Proteste in Iran, sale a 35 il bilancio dei morti: oltre 1.200 arresti - (Adnkronos) – È salito ad almeno 35 morti il bilancio delle violenze legate alle proteste in corso in Iran. pianetagenoa1893.net

Proteste in Iran, il bilancio delle vittime sale a 35 - Il bilancio delle vittime delle proteste contro la situazione economica in Iran è salito a 35 persone, tra cui quattro bambini e due membri delle forze di sicurezza, secondo l'organizzazione per i dir ... msn.com

Iran: attivisti, bilancio proteste sale a 35 morti e 1'200 arresti - Notizie di cronaca, politica, economia, sport, arte e musica con foto e video, sempre aggiornate, con approfondimenti. laregione.ch

6 Gennaio: Trump minaccia il Sud America, Maduro incatenato, proteste in Iran, Ikea giù #Tp24 #Notizie #Sicilia - facebook.com facebook

Chi dopo il Venezuela Le proteste in Iran. Brigitte Macron batte gli haters x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.