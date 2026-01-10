Olimpiadi Milano-Cortina 2026 | inaugurato lo stadio del fondo

È stato ufficialmente inaugurato lo Stadio del fondo di Lago di Tesero, che sarà uno degli elementi centrali delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026. Questa struttura si inserisce nel contesto delle competizioni invernali, offrendo un impianto moderno e funzionale per gli eventi di fondo. La sua apertura rappresenta un passo importante verso la preparazione delle Olimpiadi, confermando l’impegno nella realizzazione di infrastrutture all’avanguardia.

La notizia è ufficiale: lo Stadio del fondo di Lago di Tesero è stato inaugurato ed è pronto a diventare uno dei cuori pulsanti dei Milano-Cortina 2026. La cerimonia segna un passaggio chiave nel percorso verso i Giochi invernali, trasformando un grande cantiere in un'infrastruttura già.

