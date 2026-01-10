Milano-Cortina 2026 inaugurato Stadio del fondo del lago di Tesero

Il 10 gennaio è stato inaugurato lo Stadio dello sci di fondo del lago di Tesero, in Trentino. La struttura sarà sede delle gare di sci di fondo e combinata nordica durante i Giochi Olimpici Milano-Cortina 2026, oltre a ospitare le competizioni paralimpiche di biathlon e sci di fondo. Questo impianto rappresenta un importante investimento per l’accoglienza olimpica e paralimpica nella regione.

Inaugurato oggi 10 gennaio lo Stadio dello sci di fondo del lago di Tesero (Trento), che ospiterà le gare di sci di fondo e combinata nordica dei Giochi Olimpici invernali di Milano-Cortina 2026 e le competizioni paralimpiche di biathlon e sci di fondo. La cerimonia si è svolta presso la palazzina ex Tribune, oggi sede dell'Olympic Family, all'interno del complesso sportivo, segnando un passaggio concreto dal cantiere all'eredità olimpica. Tra le migliorie apportate all'impianto in vista delle Olimpiadi figurano la riqualificazione delle piste di gara, la realizzazione di nuovi spogliatoi e locali tecnici, il rinnovo della tribuna nell'area di arrivo, la costruzione di una nuova foresteria, di uffici per cronometristi e giudici, oltre a un complessivo ammodernamento delle tecnologie per l'innevamento artificiale, per affidabilità sportiva e sostenibilità gestionale.

