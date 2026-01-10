Oche a spasso in strada | pericolo in via Conciliazione a Como

Oche a spasso in strada: questa mattina, la polizia locale di Como è intervenuta in via Conciliziazione, dove sono state segnalate alcune oche sulla carreggiata. La presenza di animali selvatici o domestici in aree urbane può rappresentare un rischio per la sicurezza stradale. L’intervento ha avuto l’obiettivo di garantire la sicurezza di pedoni e automobilisti, intervenendo prontamente per gestire la situazione.

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.