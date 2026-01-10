Oche a spasso in strada | pericolo in via Conciliazione a Como
Oche a spasso in strada: questa mattina, la polizia locale di Como è intervenuta in via Conciliziazione, dove sono state segnalate alcune oche sulla carreggiata. La presenza di animali selvatici o domestici in aree urbane può rappresentare un rischio per la sicurezza stradale. L’intervento ha avuto l’obiettivo di garantire la sicurezza di pedoni e automobilisti, intervenendo prontamente per gestire la situazione.
Un intervento decisamente insolito quello che ha visto impegnata oggi la polizia locale di Como in via Conciliazione, dove è stata segnalata la presenza di oche sulla carreggiata.Gli animali, oche da giardino, si erano spinti sulla strada, creando una situazione potenzialmente pericolosa per la. 🔗 Leggi su Quicomo.it
Leggi anche: Porta a spasso il cane e viene aggredita per strada: indaga la polizia
Leggi anche: Milano, donna accoltellata in strada a Bruzzano: è in pericolo di vita
Olbia, due oche a spasso per la città: una muore investita, per l’altra si cerca un padrone - Ieri notte, ne sono state avvistate due in via Barcellona da un passante che si è fermato per metterle in ... unionesarda.it
Un cuore a spasso Fanpage - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.