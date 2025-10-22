L’ennesima aggressione a una donna. Una donna di 62 anni è stata soccorsa in condizioni gravissime nella mattinata di mercoledì 22 ottobre in via Giuseppina Grassini, nel quartiere Bruzzano, zona nord di Milano. La vittima, che presentava diverse ferite, diverse al volto, presumibilmente provocate da un coltello, è stata trovata in strada dagli agenti della polizia locale intorno alle 9.50, in un lago di sangue. È stata immediatamente affidata alle cure del 118 e trasportata in codice rosso all’ospedale Niguarda, dove si trova in pericolo di vita. Secondo una prima ricostruzione, la donna potrebbe essere stata aggredita nella propria abitazione, poco distante dal luogo del ritrovamento, e successivamente scesa in strada per chiedere aiuto. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Milano, donna accoltellata in strada a Bruzzano: è in pericolo di vita