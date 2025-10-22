Milano donna accoltellata in strada a Bruzzano | è in pericolo di vita

361magazine.com | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’ennesima aggressione a una donna. Una donna di 62 anni è stata soccorsa in condizioni gravissime nella mattinata di mercoledì 22 ottobre in via Giuseppina Grassini, nel quartiere Bruzzano, zona nord di Milano. La vittima, che presentava diverse ferite, diverse al volto, presumibilmente provocate da un coltello, è stata trovata in strada dagli agenti della polizia locale intorno alle 9.50, in un lago di sangue. È stata immediatamente affidata alle cure del 118 e trasportata in codice rosso all’ospedale Niguarda, dove si trova in pericolo di vita. Secondo una prima ricostruzione, la donna potrebbe essere stata aggredita nella propria abitazione, poco distante dal luogo del ritrovamento, e successivamente scesa in strada per chiedere aiuto. 🔗 Leggi su 361magazine.com

milano donna accoltellata in strada a bruzzano 232 in pericolo di vita

© 361magazine.com - Milano, donna accoltellata in strada a Bruzzano: è in pericolo di vita

Altre letture consigliate

milano donna accoltellata stradaDonna accoltellata in strada dall'ex marito a Milano: è in pericolo di vita - Una donna di 55 anni è stata accoltellata in via Giuseppina Grassini, quartiere Bruzzano a Milano, nella mattinata di mercoledì. Segnala milanotoday.it

milano donna accoltellata stradaAccoltellata al volto, donna gravissima: era agonizzante per strada, si cerca l’ex marito - Una donna di 55 anni è stata colpita al volto stamani con una coltellata in via Grassini, alla periferia nord di Milano. Secondo unionesarda.it

milano donna accoltellata stradaMilano, donna lotta per la vita dopo essere stata accoltellata al volto: caccia all'ex marito - La donna, ferita con piu' coltellate, anche al volto, e' stata trasportata in codice rosso in ospedale in c ... Lo riporta affaritaliani.it

Cerca Video su questo argomento: Milano Donna Accoltellata Strada