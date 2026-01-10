Occupazione nel Mezzogiorno il 2026 parte con l?acceleratore | 141mila assunzioni a gennaio

Nel primo mese del 2026, il Mezzogiorno registra un incremento significativo delle assunzioni, con 141.000 posti di lavoro previsti a gennaio, secondo i dati di Unioncamere. Questo avvio positivo indica una ripresa del mercato del lavoro nella regione, confermando una tendenza di crescita e di maggiore occupazione nel settore imprenditoriale. Un segnale di fiducia e di sviluppo per il Mezzogiorno nel nuovo anno.

Partenza boom del 2026 per il Sud anche sul fronte delle assunzioni programmate dalle imprese. L'istantanea sul mercato del lavoro, scattata ieri da Unioncamere, conferma il buon momento.

Sud: boom occupazione ma fuga di cervelli. 100mila giovani al lavoro, 175mila in fuga - Dal Rapporto Svimez 2025 emerge un Mezzogiorno che vive una stagione di forti contrasti: cresce come l’occupazione, ma al contempo continua l’ esodo che svuota il Sud di competenze e futuro. giornaledellepmi.it

Meloni: «Crescita, occupazione, salari e casa». Gli obiettivi economici per il 2026 - Sono queste le parole che la premier, Giorgia Meloni, ha usato il 9 gennaio durante la conferenza stampa di inizio anno per delineare le priorità economiche del g ... italiaoggi.it

Le medie imprese del Mezzogiorno crescono più del resto d’Italia: +34,5% di occupazione dal 2014 In Sardegna 18 mid-cap, quasi 1 mld di fatturato e 2.433 addetti tinyurl.com/mr37tbrv x.com

Tra il 2021 e il 2024 il Mezzogiorno ha registrato una crescita del Pil dell’8,5%, nettamente superiore al 5,8% del Centro-Nord, e un aumento dell’occupazione pari all’8%. Oltre un terzo del milione e quattrocentomila nuovi posti di lavoro creati in Italia nasce al - facebook.com facebook

