Assunzioni Trenitalia gennaio 2026 | si cercano operatori della sosta con diploma

Trenitalia ha aperto le nuove assunzioni per gennaio 2026, cercando operatori della sosta con diploma di scuola superiore. Le posizioni riguardano servizi di supporto al trasporto e alla gestione dei veicoli. Questa opportunità è rivolta a candidati in possesso dei requisiti richiesti, offrendo un impiego stabile nel settore dei servizi ferroviari. Di seguito, i dettagli per candidarsi e le condizioni di selezione.

Trenitalia ha pubblicato i nuovi annunci per le assunzioni relative al mese di gennaio 2026. In particolare, tra le offerte di lavoro si legge di un'opportunità di inserimento di personale in possesso del diploma di scuola superiore all'interno del comparto dei servizi di supporto al trasporto e alla sosta di veicoli. Gli interessati devono essere in possesso di ottime capacità relazionali al fine di gestire il contatto con gli utenti e garantire il rispetto delle norme nei parcheggi gestiti da Ferrovie dello Stato. Si richiede ai candidati di fornire la disponibilità a lavorare su turni, inclusi i giorni festivi, in modo da assicurare la continuità del servizio nelle stazioni ferroviarie.

