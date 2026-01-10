Occupati per anni ora sgomberati | gli uffici dell' Urbanistica a Borgo Vecchio sono di nuovo del Comune

Il Comune ha riacquisito il primo piano di un edificio in piazzetta della Pace, precedentemente occupato abusivamente e che in passato ospitava gli uffici dell’Urbanistica comunale a Borgo Vecchio. Dopo anni di occupazioni non autorizzate, i locali sono tornati sotto la gestione del Comune, garantendo una maggiore sicurezza e un utilizzo regolamentato degli spazi pubblici.

Il Comune ha riacquisito il primo piano di un edificio in piazzetta della Pace. Si tratta di locali occupati abusivamente e che in passato ospitavano gli uffici alla dell’Urbanistica comunale. L’intervento è stato effettuato dal personale dall’assessorato all’Emergenza abitativa, con il supporto. 🔗 Leggi su Palermotoday.it Leggi anche: Blitz a Cinecittà: sgomberati e sequestrati gli appartamenti occupati dai “latinos” dell’ex hotel Cinecittà Leggi anche: Quarticciolo, sgomberati altri due appartamenti occupati. Gli attivisti chiamano l'adunata Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Edifici occupati a Cinecittà, sgomberati i primi due lotti - Con un'operazione interforze, che ha coinvolto Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale di Roma Capitale, sono stati sgomberati due dei tre edifici occupati da ... ansa.it Tor Bella Monaca, sgomberati due locali del Comune occupati - Due immobili di proprietà di Roma Capitale in via dell'Archeologia 241 a Tor Bella Monaca, occupati illegalmente, sono stati sgomberati nel corso di una operazione condotta dalla Polizia Locale di ... ansa.it Sgomberati tre alloggi Acer . Occupati dai ‘vicini’ della Stamoto - Erano stati occupati alcuni giorni fa da alcuni dei soggetti che gravitano nella zona della ex Stamoto. ilrestodelcarlino.it A Roma gli alberi continuano a cadere come le mosche. E i tecnici dicono disperati: "Uno spreco e un pericolo enormi, che nasce dalla mancata manutenzione che doveva essere fatta già 20 anni fa...". Già, di che cosa si sono occupati i sindaci di Roma in que - facebook.com facebook Andamento meteorologico del 2025 in Piemonte: con una temperatura media annuale di circa 10.8°C è al 5° posto tra gli anni più caldi nella distribuzione storica tra il 1958 e il 2025, nella quale 4 dei primi 5 posti sono occupati dagli ultimi 4 anni arpa.piemont x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.