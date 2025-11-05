Blitz a Cinecittà | sgomberati e sequestrati gli appartamenti occupati dai latinos dell’ex hotel Cinecittà
Nuovo capitolo nella lunga vicenda delle occupazioni abusive a Cinecittà. Questa mattina le forze dell’ordine hanno effettuato un blitz in via Eudo Giulioli, dove erano stati occupati diversi appartamenti di proprietà del Fondo Immobiliare Scoiattolo, già liberati una prima volta nel 2024 ma subito rioccupati. L’operazione, coordinata dalla Procura di Roma, ha portato allo sgombero di 8 dei 16 appartamenti abusivamente occupati e al sequestro preventivo dell’intero complesso immobiliare. A intervenire sono stati i carabinieri della stazione di Cinecittà, con il supporto di polizia di Stato, polizia locale, guardia di finanza e vigili del fuoco. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
Dall'ex hotel Cinecittà, sgomberato a settembre 2024, si erano trasferiti - per così dire - di pochi metri. Sempre in via Eudo Giulioli occupando alcuni appartamenti, già sgomberati una volta ma senza esito positivo, di proprietà del Fondo Immobiliare Scoiattolo. - facebook.com Vai su Facebook
Blitz a Cinecittà, sequestrati gli appartamenti nei palazzi occupati dai latinos - Gli appartamenti occupati sono tutti in via Eudo Giulioli e sono di proprietà del Fondo Immobiliare Scoiattolo ... Riporta romatoday.it