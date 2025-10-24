Quarticciolo sgomberati altri due appartamenti occupati Gli attivisti chiamano l' adunata

Blitz all'alba al Quarticciolo dove la polizia locale, con i gruppi di sicurezza pubblica emergenziale e quello di sicurezza sociale urbana, è intervenuta per liberare due appartamenti occupati abusivamente in via Cerignola, al civico 4. Sul posto anche il V gruppo Casilino e i rappresentanti del. 🔗 Leggi su Romatoday.it

