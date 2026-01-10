Nuove colonnine di ricarica. Lucca si scopre sempre più città a mobilità sostenibile.

Lucca amplia la sua rete di ricarica elettrica con l’installazione di nuove colonnine distribuite sul territorio. Questa iniziativa, parte del Piano per la Mobilità Elettrica, mira a promuovere un uso più sostenibile dei mezzi di trasporto. Le nuove postazioni favoriscono una mobilità più efficiente e rispettosa dell’ambiente, contribuendo a rendere la città sempre più orientata verso un futuro a zero emissioni.

Mobilità sostenibile, ecco le prime nuove colonnine di ricarica elettrica sul territorio comunale. Nell’ambito del Piano per la Mobilità Elettrica della città è entrata nella fase operativa l’installazione delle nuove colonnine di ricarica per veicoli elettrici, distribuite sull’intero territorio comunale. Il progetto complessivo prevede 32 nuove postazioni distribuite tra centro storico, quartieri e frazioni con l’obiettivo di realizzare una rete diffusa e capillare a servizio di cittadini, pendolari e visitatori. L’intervento è stato realizzato dalla società Plenitude On The Road srl, che curerà l’installazione e la gestione delle infrastrutture nei prossimi anni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

