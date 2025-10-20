È sempre Trento la città più sostenibile d' Italia
La città più sostenibile d’Italia? È (o meglio, continua a essere) Trento. A certificarlo è il rapporto annuale realizzato da Legambiente e Ambiente Italia in collaborazione con Il Sole 24 Ore.La vittoria in numeriIl nostro capoluogo torna in vetta dopo le edizioni 2020, 2021 e 2023, con un. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
