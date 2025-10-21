L' Amat si rafforza in arrivo 44 colonnine di ricarica per i bus elettrici e la graduatoria per 80 nuovi autisti
A partire da oggi, all’interno dell’autoparco Amat di via Roccazzo, saranno installate 44 nuove centraline di ricarica per autobus elettrici, che si aggiungono alle 2 già in funzione. I nuovi impianti, una volta completato il collaudo, entreranno in esercizio entro la fine del mese e. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
