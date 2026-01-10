Novara chiude anche il negozio di giochi La Città del Sole

A Novara, il negozio La Città del Sole, storica catena di giochi e materiali per bambini e ragazzi, ha chiuso definitivamente le sue porte. Dopo anni di presenza nel territorio, il punto vendita novarese ha deciso di interrompere l’attività, segnando la fine di un’importante presenza commerciale dedicata al mondo dei più giovani. La chiusura rappresenta un momento di cambiamento per il commercio locale e per le famiglie della zona.

Un altro storico negozio della città che chiude. Nei giorni scorsi il punto vendita novarese de La Città del Sole, la catena di negozi di giochi e materiali per bambini e ragazzi nata a Milano, ha abbassato per sempre la serranda.Il negozio, che aveva aperto quasi 30 anni fa all'angolo tra via.

NOVARA, chiusura per la libreria LA TANA DI GRISU' https://www.novaratoday.it/attualita/chiude-tana-grisu.html cose belle finiscono sempre troppo presto”. È così che La tana di Grisù annuncia la chiusura definitiva. Il negozio, specializzato in libri e giochi per - facebook.com facebook

