Perugia rubato l’orsetto soffia bolle del negozio Città del Sole

A Perugia, il negozio di giocattoli “Città del Sole” ha segnalato il furto di un orsacchiotto che soffia bolle. L’appello sui social ha coinvolto la comunità locale nel tentativo di ritrovare il piccolo giocattolo. La vicenda ha attirato l’attenzione online, sensibilizzando sulla tutela degli oggetti di valore affettivo e sulla sicurezza dei negozi di quartiere.

