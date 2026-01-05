Perugia rubato l’orsetto soffia bolle del negozio Città del Sole
A Perugia, il negozio di giocattoli “Città del Sole” ha segnalato il furto di un orsacchiotto che soffia bolle. L’appello sui social ha coinvolto la comunità locale nel tentativo di ritrovare il piccolo giocattolo. La vicenda ha attirato l’attenzione online, sensibilizzando sulla tutela degli oggetti di valore affettivo e sulla sicurezza dei negozi di quartiere.
PERUGIA – Un appello sui social per ritrovare un piccolo orsetto ha conquistato il web. A lanciarlo è stato il negozio di giocattoli “Città del Sole” di Perugia, dove l’orsetto soffia bolle è stato recentemente rubato. Il peluche, ormai simbolo di via Oberdan, è scomparso senza alcun motivo apparente: “Ci piange il cuore a pensarlo chissà dove”, scrive il negozio, parlando di un “furto senza senso né scopo”. Il negozio invita chiunque abbia informazioni a contattare direttamente la struttura per aiutare a riportare l’orsetto a casa. Grazie a Carla Tirim per la foto condivisa. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
