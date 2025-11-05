Anche a Novara Camminata delle città contro il cancro del pancreas

Torna la Camminata delle città contro il cancro del pancreas., la corsacamminata non competitiva di 5km per le vie della città.Ore 8:30, RitrovoOre 9:30, Partenza da Piazza GramsciQuota iscrizione minimo 10 euro. In omaggio maglietta per i primi 200 iscrittiIl ricavato verrà interamente devoluto. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Immagine generica

