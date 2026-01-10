Non solo motori ma anche polo innovativo | la nuova sfida dell’Autodromo di Monza

L’Autodromo di Monza si prepara a una nuova fase di sviluppo, puntando non solo sulla tradizione motorsport ma anche su progetti innovativi. Con un investimento di diversi milioni di euro approvato dal Pdl 146, il bilancio regionale destina risorse alla Brianza per sostenere il rilancio dell’area, favorendo crescita e valorizzazione del territorio. Un passo importante per rafforzare il ruolo strategico di Monza nel panorama nazionale.

Sono diversi i milioni destinati alla Brianza grazie al Pdl 146, l’ultimo bilancio approvato in consiglio regionale poco prima di Natale.Al centro di questi fondi c’è l’Autodromo nazionale di Monza grazie ad un ordine del giorno (Odg 1863) a prima firma della consigliera Martina Sassoli (Noi. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

