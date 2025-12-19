Lo storico anello dell' Autodromo di Monza tornerà a nuova vita | stanziati 4 milioni per il recupero

L’Autodromo di Monza si prepara a rinascere grazie a un investimento di 4 milioni di euro stanziati dalla regione Lombardia, approvati nel bilancio 2026-2028. Un progetto che mira al recupero e alla valorizzazione di uno dei simboli storici dell’automobilismo italiano, grazie alla collaborazione tra i consiglieri regionali e le istituzioni locali. Un passo importante per preservare e rilanciare questa icona di passione e velocità.

Milano Monza Motor Show 2024: innovazione e velocità all'Autodromo di Monza - Autodromo di Monza, tempio della velocità, simbolo della storia del motorsport, “casa“ della Formula 1, ma anche galleria dove mettere in mostra il futuro dell’automobilismo e della mobilità. ilgiorno.it

Autodromo di Monza, iniziati i lavori di restyling - Prevista la riqualificazione della storica pista e il rinnovo delle infrastrutture per avvicinarsi agli impianti più ... rainews.it

