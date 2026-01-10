Non solo Can Yaman almeno 7 vip tra fermi nel maxi-blitz per droga e prostituzione

Durante un'operazione di polizia a Istanbul sono stati fermati almeno sette vip, tra cui l’attore Can Yaman, coinvolti in un’indagine su droga e prostituzione. L’azione, svolta durante una notte, fa parte di un’ampia inchiesta che interessa diverse figure pubbliche. La notizia evidenzia come anche personalità note possano essere coinvolte in questioni di cronaca legate a illeciti.

(Adnkronos) – Il fermo a Istanbul dell’attore Can Yaman – protagonista di serie televisive come ‘Che Dio ci aiuti 6’, ‘Viola come il mare’ e ‘Sandokan’ – è avvenuto nel corso di una maxi operazione notturna di polizia contro droga e prostituzione ed è legato a una più ampia inchiesta che da mesi coinvolge esponenti . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Non solo Can Yaman, almeno 7 vip tra fermi nel maxi-blitz per droga e prostituzione Leggi anche: Retata nel locale dei vip, Can Yaman arrestato in Turchia: "Consumo di droga" Leggi anche: Brasile, maxi blitz anti narcos a Rio de Janeiro: almeno 64 morti tra sospetti e polizia Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Venezuela, l'ex vice di Maduro Delcy Rodríguez giura «con rammarico». I militari pattugliano le strade: «L'incertezza è totale»; Le notizie di giovedì 1° gennaio sulla strage in Svizzera. Non solo Can Yaman, almeno 7 vip tra fermi nel maxi-blitz per droga e prostituzione - protagonista di serie televisive come 'Che Dio ci aiuti 6', 'Viola come il mare' e 'Sandokan' - adnkronos.com

Can Yaman tra 7 arrestati nel blitz antidroga: raid notturno in 9 club di Istanbul - L'attore di Sandokan è stato arrestato a Istanbul, nell'ambito di un blitz antidroga. cinemaserietv.it

Can Yaman, chi è l'attore turco arrestato per traffico di droga: gli amori, la storia con Diletta Leotta e il successo in Italia. Stasera confermata la partecipazione a “C ... - L'attore turco Can Yaman è stato arrestato in Turchia a seguito di un'inchiesta sul traffico e il consumo di sostanze stupefacenti tra personaggi famosi, giornalisti e vip ... corriereadriatico.it

