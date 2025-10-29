Brasile maxi blitz anti narcos a Rio de Janeiro | almeno 64 morti tra sospetti e polizia

(Adnkronos) – Almeno 64 persone, tra sospetti e agenti, sono morte durante l''Operazione Containment' nei complessi a nord di Rio de Janeiro in Brasile. Lo riportano i media brasiliani. L'azione, condotta congiuntamente da polizia civile e militare, mirava a contrastare l'espansione della fazione criminale Comando Vermelho. L'operazione ha portato al sequestro di 31 fucili e . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

