Durante un volo Ryanair da Milano a Brindisi, si è verificato un incidente che ha causato panico tra i passeggeri. Una bomboletta di spray al peperoncino, contenuta in un bagaglio a mano, è esplosa accidentalmente, generando momenti di forte tensione e paura a bordo. Questo episodio evidenzia l’importanza di rispettare le normative sui materiali consentiti durante i viaggi in aereo.

Momenti di paura a bordo del volo FR 3424 di Ryanair, partito da Milano Malpensa e diretto a Brindisi, quando una bomboletta di spray al peperoncino presente in un bagaglio a mano è esplosa accidentalmente durante la traversata. L’aereo era decollato nel pomeriggio e l’episodio si è verificato a metà tratta. In pochi istanti la cabina si è riempita di una sostanza irritante che ha reso l’aria difficilmente respirabile per diversi minuti. I passeggeri hanno iniziato ad avvertire bruciore agli occhi e alle vie respiratorie, mentre cresceva la tensione a bordo. Secondo alcune testimonianze, molti viaggiatori non hanno capito subito cosa stesse accadendo e hanno temuto un problema tecnico grave. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Non si respira”. Panico a bordo sul volo italiano, le urla dei passeggeri: terrore in un istante

