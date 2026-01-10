Non si respira Panico a bordo sul volo italiano le urla dei passeggeri | terrore in un istante
Durante un volo Ryanair da Milano a Brindisi, si è verificato un incidente che ha causato panico tra i passeggeri. Una bomboletta di spray al peperoncino, contenuta in un bagaglio a mano, è esplosa accidentalmente, generando momenti di forte tensione e paura a bordo. Questo episodio evidenzia l’importanza di rispettare le normative sui materiali consentiti durante i viaggi in aereo.
Momenti di paura a bordo del volo FR 3424 di Ryanair, partito da Milano Malpensa e diretto a Brindisi, quando una bomboletta di spray al peperoncino presente in un bagaglio a mano è esplosa accidentalmente durante la traversata. L’aereo era decollato nel pomeriggio e l’episodio si è verificato a metà tratta. In pochi istanti la cabina si è riempita di una sostanza irritante che ha reso l’aria difficilmente respirabile per diversi minuti. I passeggeri hanno iniziato ad avvertire bruciore agli occhi e alle vie respiratorie, mentre cresceva la tensione a bordo. Secondo alcune testimonianze, molti viaggiatori non hanno capito subito cosa stesse accadendo e hanno temuto un problema tecnico grave. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Leggi anche: Terrore sul volo con oltre 300 persone a bordo, il panico pochi secondi dopo il decollo
Leggi anche: “Emergenza”. Panico a bordo del volo Ryanair: passeggeri feriti
Ryanair, spray al peperoncino esplode in cabina: passeggeri nel panico, emergenza per aria irrespirabile - Esplosione in volo e panico a bordoVolo FR3424 della Ryanair da Milano Malpensa a Brindisi, pomeriggio del 9 gennaio: una bomboletta di spray al peper ... assodigitale.it
Bomboletta di spray al peperoncino scoppia sul volo Ryanair Milano-Brindisi: a bordo scoppia il panico - Brindisi: una bomboletta di spray al peperoncino è esplosa in cabina rendendo l’aria irrespirabile ... fanpage.it
Scoppia in volo spray al peperoncino, panico sul Malpensa-Brindisi - Una bomboletta di spray al peperoncino, che si trovava in un bagaglio a mano a bordo dell'aereo FR 3424 di ... notizie.tiscali.it
Il tuo coniglio “calmo” forse è nel panico. Sembra una battuta, ma è un paradosso biologico: i conigli domestici respirano più velocemente quando sono sereni e rilassati che quando sono spaventati. E no, non è un “trucco da TikTok”. I veterinari oggi usano pr - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.