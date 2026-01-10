Non andate a studiare a Londra Abu Dhabi teme gli islamisti inglesi

Gli Emirati Arabi Uniti hanno deciso di sospendere i finanziamenti per gli studenti che intendono studiare nel Regno Unito, motivando questa scelta con preoccupazioni legate al rischio di proselitismo islamista. La misura, che colpisce gli aspiranti studenti britannici, riflette le tensioni tra i due paesi e le preoccupazioni sulla sicurezza e l’influenza religiosa. Un provvedimento che sottolinea le complesse dinamiche geopolitiche e culturali della regione.

Provvedimento paradossale degli Emirati: tagliati i fondi a chi vuole iscriversi negli atenei del Regno Unito per paura del proselitismo dei Fratelli musulmani. Ormai i foreign fighters vengono a formarsi in Occidente. Si è ribaltato il mondo: anziché essere i Paesi occidentali ad aver paura degli estremisti provenienti dai Paesi islamici, sono i Paesi islamici ad aver paura che i loro cittadini vengano a radicalizzarsi in Occidente. Lo «strano ma vero» l'ha segnalato il Financial Times. E lo ha notato anche il vicepresidente Usa, JD Vance, che su X l'ha definito un «titolo assolutamente pazzesco»: gli Emirati Arabi Uniti hanno tagliato i fondi agli studenti di Abu Dhabi che intendono frequentare l'università nel Regno Unito, poiché temono l'influsso della propaganda dei Fratelli musulmani negli atenei britannici.

