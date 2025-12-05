Norris domina le libere 1 e 2 ad Abu Dhabi | gli highlights

Lando Norris apre il weekend di Abu Dhabi nel modo migliore possibile: doppietta nelle prime due sessioni di prove libere e ritmo gara impressionante. Alle sue spalle si piazza Max Verstappen, mentre Oscar Piastri chiude più lontano, in undicesima posizione, pur restando matematicamente in lotta per il Mondiale che si deciderà domenica. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Norris domina le libere 1 e 2 ad Abu Dhabi: gli highlights

Contenuti che potrebbero interessarti

F1, Max Verstappen domina il GP del Qatar con una strategia assurda e rimanda tutto ad Abu Dhabi per il Mondiale. Delusione McLaren: Piastri è secondo, Norris solo quarto. Ferrari inguardabile #oggisport #news #f1 #gpqatar #gara #risultati - facebook.com Vai su Facebook

#qatargp #Piastri domina la Sprint davanti a #Russell e #Norris , #Ferrari da dimenticare #F1 #QatarGP #gpqatar #qatargp #qatargranprix #qatargrandprix2025 #f12025 #sprint #formula1 #pirelli #theonetv7 #F1SPRINT Seguteci su @TheOnetv7 Vai su X

Norris domina il venerdì di libere ad Abu Dhabi - ROMA (ITALPRESS) – Lando Norris completa il suo venerdì perfetto nel weekend del Gran Premio di Abu Dhabi 2025 di Formula 1, che porterà ... Da iltempo.it

Libere 2 ad Abu Dhabi: Norris-Verstappen, lite ("Rischiamo l'incidente") e passo gara super - ) Tramonta il sole sul primo giorno in pista ad Abu Dhabi con una seconda sessione di prove libere che ha visto emergere la McLaren di Lando Norris, miglior vettura in pista sia in termini di sim ... Lo riporta gazzetta.it

Nelle libere di Abu Dhabi Norris domina e Verstappen insegue: cosa serve a entrambi per vincere - Il britannico ha già la vettura in mano e domina in entrambe le prime libere di Yas Marina, Max lavora sul setup. Lo riporta msn.com

F1. Gran Premio del Qatar 2025: Piastri domina la FP1, Norris e Verstappen subito in allerta - Oscar Piastri domina la prima sessione di libere a Losail, mentre Norris e Verstappen inseguono. Si legge su msn.com

Formula 1, oggi prove libere e qualifiche Sprint: orari e dove vederle in tv - Le prove libere e le qualifiche Sprint del Gran Premio del Brasile sono in programma oggi, venerdì 7 novembre. Come scrive msn.com