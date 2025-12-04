F1 GP Abu Dhabi 2025 | gli orari su TV8 da venerdì a domenica

Il Mondiale 2025 di F1 giunge al proprio atto finale. Il sipario sulla stagione calerà a Yas Marina, dove nel fine settimana del 5, 6 e 7 dicembre si disputerà il Gran Premio di Abu Dhabi. Il faraonico autodromo mediorientale ha ormai assunto in pianta stabile il ruolo di epilogo, in quanto lo ricopre ininterrottamente dal 2014. La particolarità della gara degli Emirati Arabi Uniti è rappresentata dal fatto di essere l’unica a cominciare con luce naturale e a terminare dopo il tramonto. La dinamica talvolta ha influito in maniera determinante nel rendimento degli pneumatici, cambiando i valori in campo tra le varie monoposto a seconda della temperatura, una volta calato il Sole. 🔗 Leggi su Oasport.it

