Mercato | idea Ferguson o Dovbyk per il dopo Lucca

Il Napoli valuta diverse opzioni per rinforzare l’attacco dopo la partenza di Lucca. Tra le ipotesi considerate, spiccano i nomi di Ferguson e Dovbyk, due profili che potrebbero adattarsi alle esigenze della squadra. La società mantiene alta l'attenzione sul mercato, valutando attentamente le possibilità per garantire continuità e qualità alla rosa in vista della prossima stagione.

Il Napoli continua a muoversi con attenzione sul fronte offensivo, preparandosi a ogni possibile scenario in . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Mercato: idea Ferguson o Dovbyk per il dopo Lucca Leggi anche: Attacco in movimento: idea Dovbyk se parte Lucca Leggi anche: Roma, le ultime su Ferguson, Dovbyk e l'idea Cristante trequartista in vista del Milan Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Napoli, non solo Dovbyk: l’ultima idea è Sterling; Sacchi: Roma, Gasp ti ha messo a posto. Dove arriverai? Dipende da chi compri...; La Roma passa anche a Lecce, decisivi i gol di Ferguson e Dovbyk: Gasperini ritrova i suoi bomber; La Roma tira un sospiro di sollievo per Dovbyk: l'esito degli esami e i tempi di recupero. Pagina 1 | Napoli, non solo Dovbyk: l’ultima idea è Sterling - Gli azzurri valutano anche Ferguson tra le opzioni ma tutto è legato all’uscita di Lucca: il Benfica ritiene sempre elevati i costi dell'affare ... corrieredellosport.it

CDS - Napoli, mercato in attacco, il d.s. Manna valuta le ipotesi Ferguson e Dovbyk, le ultime - Il Corriere dello Sport si sofferma sui movimenti di mercato del Napoli e sull'obiettivo di rinforzare la rosa dopo i tanti infortuni. napolimagazine.com

Dovbyk o Ferguson al posto di Lucca? A Conte piacciono gli scarti di Gasperini - Gasp sta vincendo la sua battaglia per ottenere attaccanti "gourmet", Conte è uno da quinto quarto: a lui Dovbyk o Ferguson stanno bene ... ilnapolista.it

#MERCATO MESSINA - in attacco piacciono Zerbo e Ameth Fall. In porta idea Giardino. - facebook.com facebook

Moretto: " #Dodô possibile idea di mercato per l' #Inter. Per ora nessun contatto, la #Fiorentina..." x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.