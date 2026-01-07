Il mercato del Napoli si presenta con alcune difficoltà riguardo a Lucca, che sembra raffreddarsi come possibilità. La squadra azzurra, però, mantiene alta l’attenzione sulle proprie priorità, concentrandosi esclusivamente sulla stagione in corso. La situazione attuale riflette le sfide di un mercato in evoluzione, senza compromettere l’obiettivo di rafforzare la rosa in modo strategico e mirato.

Il Napoli è concentrato sul campo e non ha intenzione di lasciarsi distrarre dalla finestra di mercato. Antonio Conte e i suoi calciatori sono determinati a lasciare tutto quello che hanno nel rettangolo di gioco. La dirigenza, tuttavia, lavora per chiudere eventuali trattative vantaggiose. Per quanto riguarda le uscite, un giocatore sulla lista è sicuramente Lorenzo Lucca. Il Benfica ha chiesto informazioni, ma le condizioni non sembrano favorevoli. Lucca-Napoli, prove di addio: il Benfica ci ripensa. Lucca è arrivato a Napoli in prestito con obbligo di riscatto, per una cifra complessiva di circa 35 milioni di euro. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Mercato Napoli, problemi per Lucca: la pista si raffredda

Leggi anche: Serie A2, l’esterno di Reggio Emilia non vuole scendere di categoria. L’Aquila resta vigile sul mercato. Fortitudo, si raffredda la pista che porta a Smith

Leggi anche: Giuntoli-Fiorentina, pista che si raffredda: nessun contatto in corso

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Napoli, per mandare a giocare Lucca dovrai comprarlo: i dettagli sul riscatto e come incide sul mercato a 0; Pazza idea sulla Roma-Napoli: Lucca giallorosso e Dovbyk in azzurro; Napoli, nuovi contatti tra Lucca e il Benfica: l'attaccante può partire in prestito. Video; Calciomercato Napoli, rebus Lucca-Lang. E Timber si libera.

REPUBBLICA - Napoli, mercato di gennaio, su Lucca ci sono ben sette club, la situazione - Lo riferisce il quotidiano La Repubblica, spiegando come la permanenza del centravanti in azzurro sia legata alle condi ... napolimagazine.com