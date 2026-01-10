Coldiretti Toscana invita a riflettere sulla firma dell’accordo con il Mercosur, sottolineando i rischi di favorire le multinazionali a discapito delle produzioni italiane. L’associazione si oppone a questo accordo, considerandolo un passo che potrebbe danneggiare l’agricoltura locale e le economie rurali. È importante valutare attentamente le conseguenze di tale accordo per proteggere il patrimonio agricolo e le eccellenze italiane.

Non firmate quell’accordo. È l’imperativo di Coldiretti Toscana che oppone resistenza alla firma dell’accordo con i Paesi del Mercosur, il blocco commerciale sudamericano nato nel 1991. La motivazione dell’associazione è la richiesta dei controlli alle frontiere per tutelare gli agricoltori e il Made in Italy, in assenza di reciprocità. In una nota, Coldiretti Toscana afferma: "Le stesse regole che devono rispettare gli agricoltori europei devono valere per i produttori che intendono vendere i loro prodotti in Europa; un principio che deve valere in ogni accordo e su ogni prodotto agricolo e agroalimentare importato, con il divieto di ingresso nell’Unione europea di alimenti ottenuti con sostanze e tecniche bandite da anni nei nostri campi e nelle nostre stalle". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - No all’accordo con il Mercosur ”E’ un regalo alle multinazionali“

Leggi anche: L’Unione europea approva l’accordo di libero scambio con il Mercosur

Leggi anche: Accordo di libero scambio con il Mercosur, cosa prevede l’intesa (provvisoria) Ue

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Accordo Mercosur, via libera Ue dopo 25 anni: perché l'Italia ha votato sì x.com

L'accordo commerciale tra l'Ue e i Paesi sudamericani del Mercosur sarà firmato il 17 gennaio in Paraguay. Lo ha annunciato su X il ministro degli Esteri argentino, Pablo Quirno. #ANSA - facebook.com facebook