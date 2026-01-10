Nina Moric confessa | Ho ucciso due gemelli per colpa di Fabrizio Corona

Nina Moric, nella sua testimonianza nella recente docuserie Netflix su Fabrizio Corona, rivela di aver subito un aborto spontaneo di due gemelli, un’esperienza che le ha profondamente segnato la vita. La confessione apre un confronto sulla sua storia personale e sul peso di eventi traumatici legati al passato, offrendo uno sguardo sincero e sobrio su un episodio importante della sua vita.

La drammatica confessione di Nina Moric nella docuserie Netflix su Fabrizio Corona scuote l’Italia: racconta l’aborto dei gemelli e il trauma che le ha cambiato la vita. Due vite cancellate: la confessione brucia, scuote, fa tremare chi la ascolta. Nina Moric rompe il silenzio in modo devastante nella docuserie Netflix “Fabrizio Corona: Io sono notizia”, raccontando una ferita che non si è mai chiusa. Con voce rotta e occhi pieni di ricordi, la modella ammette senza filtri: “Ho ucciso due bambini”. Non è un titolo shock. È la sua realtà. Moric rivela che la scelta di interrompere la gravidanza di due gemelli venne da Fabrizio Corona, allora suo marito, e lei acconsentì, sospinta da lui ma consapevole delle sue responsabilità. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv

