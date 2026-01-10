Neres potrebbe essere assente in occasione della partita tra Inter e Napoli, a causa di condizioni fisiche ancora da valutare. A poche ore dalla trasferta a Milano, le notizie sulla sua disponibilità risultano ancora incerte, influendo sulle scelte delle due squadre. La situazione rimane sotto osservazione, con attenzione rivolta agli aggiornamenti ufficiali prima del fischio d’inizio.

Le sensazioni della vigilia non sono incoraggianti e, a poche ore dalla partenza per Milano, la presenza . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Neres verso il forfait: condizioni incerte per Inter-Napoli

Leggi anche: Inter Napoli, infortunio Neres: si va verso il forfait? I nuovi aggiornamenti sulle condizioni del brasiliano vanno verso questa direzione in vista del big match

Leggi anche: Verso Napoli – Inter, attaccante verso il forfait: presenza in forte dubbio

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Indisponibili e squalificati per la 20^ giornata di Serie A; Napoli, Neres verso il forfait contro l’Inter: le ultime; Napoli, infortunio Neres: il brasiliano spera nell'Inter; Neres gioca Inter-Napoli? Convocato, titolare, in panchina? Le ultime sulle sue condizioni dopo l'infortunio.

Neres verso il forfait: condizioni incerte per Inter-Napoli - Napoli Le sensazioni della vigilia non sono incoraggianti e, a poche ore dalla partenza per Milano, ... forzazzurri.net