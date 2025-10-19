Verso Napoli – Inter attaccante verso il forfait | presenza in forte dubbio
Dopo i match di UEFA Champions League, per il Napoli ci sarà sulla propria strada il big match contro l’Inter. Sabato dalle ore 18:00, infatti, i partenopei ospiteranno l’Inter di Chivu, che potrebbe arrivare alla sfida con un importante defezione. Marcus Thuram, infatti, salterà la partita contro l’Union Saint-Gilloise, e resta dunque in dubbio per il big match di sabato. Chivu dunque dovrà studiare le possibile alternative in vista del rischio di non poter fare affidamento ancora al suo top d’attacco. Thuram scalpita ma resta in dubbio. Dopo aver subito un infortunio muscolare nella sfida di Champions League del 30 settembre contro lo Slavia Praga, prosegue l’iter riabilitativo di Marcus Thuram. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
