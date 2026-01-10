NerdPool incontra Massimo Dall’Oglio e Adriano Barone

NerdPool intervista Massimo Dall’Oglio e Adriano Barone per presentare Manga Issho, una nuova rivista manga del 2025. Il progetto riunisce autori europei e coinvolge editori di diversi Paesi, tra cui Germania, Francia, Belgio, Spagna e Italia. Questa iniziativa rappresenta un’importante occasione di collaborazione e crescita nel panorama fumettistico europeo, offrendo una piattaforma condivisa per autori e appassionati di manga.

Tra le novità fumettistiche del 2025 spicca sicuramente Manga Issho, la rivista manga che riunisce autori europei grazie alla collaborazione di altraverse (Germania), Kana (Francia e Belgio), Planeta Cómic (Spagna) e Star Comics (Italia). La rivista è arrivata al quarto volume, ma la storia cover del terzo volume è stata Good Vibrations di Adriano Barone e Massimo Dall'Oglio sotto lo pseudonimo di Hagane Ishi. Durante Lucca Comics & Games, con il volume appena uscito, abbiamo potuto parlare con Adriano e Massimo del loro lavoro sulla rivista e delle differenze tra mercato occidentale e orientale.

