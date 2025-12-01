A Lucca Comics & Games, tra il brusio continuo degli stand e il profumo di avventori, l’intervista con Adriano Barone e Max dall’Oglio è nata spontaneamente. Immersi nel caos meraviglioso della fiera, come due protagonisti che entrano in scena, la loro complicità è stata immediata, visibile e tangibile anche a chi non li conosce: un linguaggio che nasce da più di dieci anni di amicizia e di creazione condivisa. E progetti come Manga Issho di Star Comics testimoniano questa alchimia in cui fiducia e amicizia diventano strumenti di lavoro tanto importanti quanto gli strumenti autoriali. Durante l’intervista, mentre raccontavano delle tavole nate all’alba e delle idee partorite ridendo, c’è stato un momento che ci ha commosso. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Intervista a Barone e Dall’Oglio, alchimia, fiducia e risate sono la ricetta perfetta