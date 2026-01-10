NerdPool intervista Massimo Dall’Oglio e Adriano Barone, approfondendo le novità del panorama fumettistico 2025. Tra queste, spicca Manga Issho, una rivista manga che riunisce autori europei provenienti da Germania, Francia, Belgio, Spagna e Italia, grazie alla collaborazione tra diverse case editrici. Un’occasione per scoprire le prospettive e le tendenze emergenti nel settore del fumetto in Europa.

Tra le novità fumettistiche del 2025 spicca sicuramente Manga Issho, la rivista manga che riunisce autori europei grazie alla collaborazione di altraverse (Germania), Kana (Francia e Belgio), Planeta Cómic (Spagna) e Star Comics (Italia). La rivista è arrivata al quarto volume, ma la storia cover del terzo volume è stata Good Vibrations di Adriano Barone e Massimo Dall’Oglio sotto lo pseudonimo di Hagane Ishi. Durante Lucca Comics & Games, con il volume appena uscito, abbiamo potuto parlare con Adriano e Massimo del loro lavoro sulla rivista e delle differenze tra mercato occidentale e orientale. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - NerdPool incontra Massimo Dall’Oglio e Adriano Barone

Leggi anche: Intervista a Barone e Dall’Oglio, alchimia, fiducia e risate sono la ricetta perfetta

Leggi anche: NerdPool incontra deet