Mannarino torna a Napoli l’11 luglio 2026 | al via una nuova stagione live nei festival italiani

Dopo aver incantato l'Europa con il suo primo tour internazionale e mentre è attualmente in studio al lavoro su nuova musica, Mannarino annuncia il suo attesissimo ritorno dal vivo nel 2026, con un calendario di appuntamenti che lo porterà sui palchi dei principali festival estivi italiani. Tra le tappe più attese figura Napoli, dove l'artista approderà sabato 11 luglio all'Ex Base Nato, a tre anni di distanza dal suo ultimo tour estivo nel Paese. Il nuovo viaggio live è prodotto da Vivo Concerti, in collaborazione con Concerto Music e VignaPR, e si preannuncia come l'occasione per riscoprire l'universo sonoro e poetico di Mannarino, artista capace come pochi di trasformare il concerto in rito collettivo, immersione emotiva e paesaggio narrativo.