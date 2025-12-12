Dazio di tre euro sui piccoli pacchi che arrivano in Europa | sarà in vigore dall' 1 luglio 2026

12 dic 2025

Dal 1° luglio 2026 entrerà in vigore un dazio doganale fisso di tre euro sui piccoli pacchi provenienti dall’estero e destinati ai paesi dell’UE. Il Consiglio dell’Unione Europea ha approvato questa misura temporanea, che riguarda principalmente le spedizioni di e-commerce, con l’obiettivo di regolamentare le importazioni di pacchi di piccole dimensioni.

