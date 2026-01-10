Natale a teatro ultimo appuntamento
Domani al Teatro delle Energie di Grottammare si svolgerà l'ultimo appuntamento della rassegna 'Natale a Teatro', dedicata alle famiglie. Un’occasione per condividere momenti di spettacolo e tradizione in un ambiente accogliente e familiare, conclusione di una serie di eventi pensati per il periodo natalizio.
Domani al Teatro delle Energie di Grottammare si terrà l’ultimo appuntamento della rassegna per famiglie ‘ Natale a Teatro ’. Il sipario si alzerà alle ore 17 su una produzione che unisce divertimento e suggestioni visive: ‘ Pollicino Doré ’, messa in scena dalla compagnia organizzatrice della rassegna: Proscenio Teatro Ragazzi. Consigliato per un pubblico a partire dai 4 anni, lo spettacolo rivisita la celebre fiaba di Perrault con un approccio originale che mescola il teatro d’attore con le videoproiezioni. In scena, due attori interpretano con grande allegria tutti i personaggi della storia, coinvolgendo direttamente il pubblico in un gioco teatrale interattivo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
