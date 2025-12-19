Equitazione | appuntamento con Un salto nel Natale Scatta l’ultimo concorso
Preparati a vivere un’emozionante esperienza natalizia all’Arezzo Equestrian Centre con
Ultimo concorso dell’anno all’ Arezzo Equestrian Centre. Da oggi fino a domenica pomeriggio ci sarà Un salto nel Natale, una sfida nazionale di salto ostacoli che sarà anche l’occasione per festeggiare e scambiarsi gli auguri. Un po’ meno agonismo forse e tante altre iniziative per far divertire i più giovani. Come la Staffetta h110 che si terrà domani e che sarà abbinata ad una gara a piedi. Una sfida molto particolare riservata a cavalieri e amazzoni con il brevetto e I grado, che saranno affiancati da semplici, ma velocissimi, tesserati Fise. Il cavaliere fa il suo percorso a cavallo da 68 salti, subito dopo la ricezione dell’ultimo ostacolo il suo compagno partirà e si cimenterà in un percorso a piedi che prevede varie prove di abilità. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Leggi anche: Equitazione: Italia nella League of Nations di salto ostacoli anche nel 2026
Leggi anche: Babbo Natale "saluta" l'ultimo appuntamento goloso di Sant’Agata Feltria con il Tartufo Bianco Pregiato
Equitazione: appuntamento con Un salto nel Natale». Scatta l’ultimo concorso.
Equitazione: Stefano Cesaretto è il nuovo selezionatore tecnico del salto ostacoli italiano - Dopo il saluto a Marco Porro, delle scorse settimane, la Federazione Italiana Sport Equestri è pronta - oasport.it
It's tiiiiiime Appuntamento fisso ogni anno con le #giftguide by @elena_aramini: una miniera di idee regalo -anche dell'ultimo minuto- per i tuoi regali di #natale a tema equitazione e cavalli Hai già sistemato tutti i regali Allora scrivi nei commenti - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.