Equitazione | appuntamento con Un salto nel Natale Scatta l’ultimo concorso

Preparati a vivere un’emozionante esperienza natalizia all’Arezzo Equestrian Centre con

Ultimo concorso dell’anno all’ Arezzo Equestrian Centre. Da oggi fino a domenica pomeriggio ci sarà Un salto nel Natale, una sfida nazionale di salto ostacoli che sarà anche l’occasione per festeggiare e scambiarsi gli auguri. Un po’ meno agonismo forse e tante altre iniziative per far divertire i più giovani. Come la Staffetta h110 che si terrà domani e che sarà abbinata ad una gara a piedi. Una sfida molto particolare riservata a cavalieri e amazzoni con il brevetto e I grado, che saranno affiancati da semplici, ma velocissimi, tesserati Fise. Il cavaliere fa il suo percorso a cavallo da 68 salti, subito dopo la ricezione dell’ultimo ostacolo il suo compagno partirà e si cimenterà in un percorso a piedi che prevede varie prove di abilità. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

