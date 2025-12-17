Teatro | ultimo appuntamento con In scena a Baveno
Concludiamo con un grande spettacolo l’ultima serata della rassegna
Per l'ultimo appuntamento della rassegna "In scena a.Baveno", la compagnia teatrale Piano B Teatro di Como presenta "Romeo, Giulietta &.Company".Lo spettacolo è in programma sabato 20 dicembre, alle 21, al centro culturale Nostr@domus di Baveno. Lo spettacoloRomeo e Giulietta, la storia dei due. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
Teatro: riparte "In scena a... Baveno" con lo spettacolo "Il berretto a Sonagli"
