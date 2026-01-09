La Nasa ha annunciato il rientro anticipato della Crew-11 dalla Stazione spaziale internazionale, dopo aver inizialmente comunicato una situazione stabile e sotto controllo a causa di un problema medico a bordo. Questa decisione rappresenta un cambio di strategia rispetto alle comunicazioni precedenti, evidenziando la necessità di garantire la sicurezza dell’equipaggio e la gestione tempestiva dell’emergenza.

Dopo comunicazioni iniziali improntate alla cautela, in cui la Nasa aveva parlato di un problema medico a bordo della Stazione spaziale internazionale definendo la situazione stabile e ancora in valutazione, la conferenza stampa successiva ha segnato un cambio di passo netto. Non più soltanto aggiornamenti misurati, ma l’annuncio della decisione di riportare a Terra l’intero equipaggio della missione Crew-11. Una scelta che ha ridefinito il quadro operativo e chiarito come la tutela sanitaria abbia prevalso su ogni altra considerazione. L’annuncio dell’amministratore e il quadro generale. Ad aprire il briefing è stato l’amministratore della Nasa, Jared Isaacman, che ha richiamato i 25 anni di presenza umana continuativa sulla Iss ribadendo che la sicurezza degli astronauti resta il criterio guida di ogni decisione. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - La Nasa cambia i piani e decide il rientro anticipato della Crew-11

Leggi anche: Emergenza sulla Stazione spaziale, la Nasa valuta il rientro anticipato di Crew-11

Leggi anche: La NASA decide il primo rientro anticipato dalla Stazione Spaziale Internazionale per un problema di salute

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Sbarco sulla Luna, la Nasa cambia strategia e rischia di perdere la sfida con la Cina - L’amministratore ad interim della Nasa, Sean Duffy, è intervenuto in due trasmissioni televisive annunciando, il 20 ottobre, un cambio di rotta nei piani dell’agenzia spaziale per il ritorno dell'uomo ... wired.it

Dalla lettura dei referti alle diagnosi su misura, l’IA diventa un assistente sanitario. Un hub di salute digitale, cosa cambia davvero: https://fanpa.ge/d7z40 - facebook.com facebook