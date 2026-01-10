Napoli col fiato sospeso | Neres appeso a un filo verso San Siro

Il primo allenamento in vista di Inter-Napoli non ha dissipato le incertezze sulla condizione di Neres, ancora in bilico tra disponibilità e dubbi. La sfida di San Siro si avvicina e le scelte dell’allenatore saranno decisive. Restano da chiarire i tempi di recupero e le possibilità di impiego del giocatore, in un momento in cui ogni dettaglio può fare la differenza.

"> Il primo giorno di prove in campo non è bastato a sciogliere il grande nodo della vigilia di Inter-Napoli. La convocazione di Neres resta avvolta nell’incertezza e, come racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, il tempo non gioca a favore del Napoli. Sono trascorsi appena sei giorni dall’infortunio alla caviglia sinistra rimediato all’Olimpico contro la Lazio e l’immagine del brasiliano in stampelle è ancora troppo fresca per essere archiviata. Le risposte emerse dopo il ciclo intensivo di terapie non sono state incoraggianti: il fastidio persiste. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

