Musetti vince a Hong Kong ora ci sono due italiani tra i primi 5 del ranking | mai successo prima

Lorenzo Musetti si è aggiudicato il torneo di Hong Kong, portando l’Italia a contare ora due giocatori tra i primi cinque del ranking Atp di singolare. Un risultato senza precedenti nella storia del tennis italiano, che testimonia la crescita e la competitività del movimento nazionale nel circuito internazionale. La presenza di Sinner e Musetti tra i migliori al mondo rappresenta un segnale positivo per il tennis italiano e il suo sviluppo futuro.

Due italiani tra i primi cinque al mondo nel ranking Atp di singolare: Jannik Sinner e Lorenzo Musetti. È il punto più alto mai toccato dal tennis azzurro nell'era Open, la fotografia di un movimento che non vive più di exploit isolati ma di continuità, profondità e ambizione. L'ultimo tassello di questo momento storico lo ha aggiunto Musetti a Hong Kong. La vittoria in semifinale contro Andrey Rublev (6-7, 7-5, 6-4) all' ATP 250 di Hong Kong non è stata solo una rimonta di carattere, ma il match che ha proiettato il toscano nella top five mondiale, accanto a Sinner. Un traguardo che certifica la maturazione definitiva di un talento spesso celebrato per l'estetica e oggi sempre più solido nella sostanza.

Musetti vince a Hong Kong, ora ci sono due italiani tra i primi 5 del ranking: mai successo prima - Due italiani tra i primi cinque al mondo nel ranking Atp di singolare: Jannik Sinner e Lorenzo Musetti. thesocialpost.it

LIVE Musetti-Rublev 6-7, 7-5, 6-4, ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA: l’azzurro vince la maratona ed è n.5 del mondo! Domani sarà doppia finale - ALCARAZ 11:30 Si chiude qui la Diretta LIVE della bellissima semifinale di Hong Kong ... oasport.it

MUSETTI VOLA IN FINALEEEE Lorenzo vince in rimonta contro Rublev e si aggiudica un posto in finale ad Hong Kong! Ma soprattutto raggiungere per la prima volta in carriera la TOP 5 Il giocatore che sei Lollo #Tennis #Musetti - facebook.com facebook

Esordio vincente di Musetti a Hong Kong: l'azzurro rimonta Etcheverry e inizia bene il suo 2026! x.com

