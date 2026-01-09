Musetti in semifinale ad Hong Kong | l' azzurro si avvicina alla top five nel ranking

Lorenzo Musetti approda alle semifinali del "Bank of China Tennis Open", Atp 250 dotato di un montepremi di 700.045 dollari, che si disputa sui campi in cemento di Hong Kong. Il tennista carrarino, numero 7 del ranking mondiale e primo favorito del tabellone, ha sconfitto nei quarti per 6-4 6-4 l’idolo di casa Coleman Wong, 150esimo della classifica Atp, ottenendo così la sua 25ma semifinale nel. 🔗 Leggi su Feedpress.me

Musetti in semifinale a Hong Kong, sconfitto l'idolo di casa Wong: chi sfida adesso - 4: "Sapevo di dover essere molto solido, sono rimasto sempre concentrato, non gli ho dato grandi possibilità di andare avanti nel punteggio"