Definito l’avversario di Lorenzo Musetti a Hong Kong | ranking e precedenti

Lorenzo Musetti si prepara all’esordio nell’ATP 250 di Hong Kong, dove entra come testa di serie numero 1. Grazie al bye al primo turno, l’azzurro affronterà direttamente gli ottavi di finale. Conoscere il suo avversario, il ranking e i precedenti può offrire un quadro completo della sfida che lo attende in questa tappa della stagione.

Si avvicina il momento dell’esordio di Lorenzo Musetti nell’ATP 250 di Hong Kong: l’azzurro è accreditato della testa di serie numero 1 del torneo, e per questo motivo ha usufruito di un bye al primo turno, potendo così esordire direttamente agli ottavi di finale. A sfidare domani l’azzurro sarà l’argentino Tomas Martin Etcheverry, che ha sconfitto all’alba italiana il transalpino Valentin Royer, battuto con lo score di 6-4 7-5 in un’ora e tre quarti di gioco. I break decisivi in favore del sudamericano sono giunti nel game d’apertura del primo set e nell’undicesimo gioco della seconda partita. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Definito l’avversario di Lorenzo Musetti a Hong Kong: ranking e precedenti Leggi anche: La stagione di Lorenzo Musetti inizia da Hong Kong: avversari e precedenti nel torneo Leggi anche: Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego ripartiranno da Hong Kong nel 2026: un torneo con tanti avversari insidiosi Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Musetti debutto vincente in doppio con Sonego al torneo di Hong Kong - Lorenzo Musetti apre la stagione 2026 al torneo ATP 250 di Hong Kong, in programma dal 5 all’11 gennaio. noitv.it

