Musetti-Bublik finale ATP 250 Hong Kong | orario precedenti e dove vederla in tv e streaming

Lorenzo Musetti sfiderà Alexander Bublik nella finale dell’ATP 250 di Hong Kong, in programma domenica 11 gennaio. Un appuntamento importante per il tennista italiano, che punta a conquistare il primo titolo del 2026. Di seguito, orario, precedenti tra i due giocatori e le modalità per seguire l’evento in tv e streaming.

Lorenzo Musetti torna in campo per giocarsi il primo titolo del 2026. Il tennista azzurro sarà protagonista nella finale dell'ATP 250 di Hong Kong, dove affronterà Alexander Bublik nell'atto conclusivo del torneo in programma domenica 11 gennaio. Un appuntamento importante non solo per iniziare l'anno nel migliore dei modi, ma anche perché per Musetti c'è la concreta possibilità di tornare a sollevare un trofeo dopo oltre tre anni. Il toscano, inoltre, è certo di chiudere il torneo da numero 5 del ranking ATP, traguardo che conferma il suo salto di qualità e la continuità mostrata in questa fase della carriera.

