Atp 250 Hong Kong domani finale Musetti-Bublik | orario precedenti e dove vederla

Domani si disputa la finale dell’Atp 250 di Hong Kong tra Lorenzo Musetti e Bublik. L’incontro rappresenta un’importante occasione per il tennista italiano, che punta a conquistare il suo primo titolo del 2026. Di seguito, orario, precedenti tra i due e le modalità per seguire l’evento.

Lorenzo Musetti torna in campo nella finale dell'Atp 250 di Hong Kong per conquistare il primo titolo del 2026 e iniziare il suo anno nel migliore dei modi. L'azzurro, certo comunque del numero 5 del ranking Atp a fine torneo, affronterà Alexander Bublik nell'ultimo atto domani, domenica 11 gennaio. Per il toscano, è

