Atp 250 Hong Kong domani finale Musetti-Bublik | orario precedenti e dove vederla
Domani si disputa la finale dell’Atp 250 di Hong Kong tra Lorenzo Musetti e Bublik. L’incontro rappresenta un’importante occasione per il tennista italiano, che punta a conquistare il suo primo titolo del 2026. Di seguito, orario, precedenti tra i due e le modalità per seguire l’evento.
(Adnkronos) – Lorenzo Musetti torna in campo nella finale dell’Atp 250 di Hong Kong per conquistare il primo titolo del 2026 e iniziare il suo anno nel migliore dei modi. L’azzurro, certo comunque del numero 5 del ranking Atp a fine torneo, affronterà Alexander Bublik nell’ultimo atto domani, domenica 11 gennaio. Per il toscano, è . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Leggi anche: Quando si gioca Musetti-Bublik, finale ATP Hong Kong? Programma, orario, tv, streaming
Leggi anche: Musetti-Bublik, streaming gratis e diretta TV in chiaro? Dove vedere finale Atp Hong Kong
Musetti in semifinale all'Atp Hong Kong, Wong battuto in due set; Quando gioca Lorenzo Musetti contro Andrey Rublev in semifinale all'Atp 250 di Hong Kong? Programma, data, orario, precedenti e dove vederla in tv; Musetti-Wong, Atp Hong Kong 2026: a che ora e dove vederla in diretta; Tabellone ATP Hong Kong 2026: Musetti e Sonego subito su strade interessanti.
Musetti-Bublik all'Atp Hong Kong, dove vedere in tv e streaming - Prima finale dell'anno per Lorenzo Musetti, che affronta all'Atp 250 di Hong Kong il kazako Alexander Bublik. sport.sky.it
Quando Lorenzo Musetti la finale a Hong Kong? Avversario, orario, tv, streaming - Lorenzo Musetti si è qualificato alla finale del torneo ATP 250 di Hong Kong: dopo aver sconfitto in rimonta l'argentino Tomas Martin Etcheverry e aver ... oasport.it
Musetti-Bublik, finale Atp Hong Kong: orario, quando si gioca e dove vederla in tv - Il tennista carrarino grazie al successo ottenuto in rimonta su Andrey Rublev ha guadagnato il suo best ranking di numero 5 del mondo ... msn.com
Lorenzo Musetti batte Rublev in rimonta, aggiudicandosi un posto in finale ad Hong Kong! Per la prima volta in carriera è numero 5 del mondo - facebook.com facebook
#Musetti- #Bublik, finale Atp Hong Kong: orario, quando si gioca e dove vederla in tv x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.