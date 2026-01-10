Quando si gioca Musetti-Bublik finale ATP Hong Kong? Programma orario tv streaming

La finale Musetti-Bublik all’ATP di Hong Kong si disputa al termine di un percorso competitivo. Ecco il programma, l’orario, le modalità di visione in tv e streaming, per seguire in diretta l’esito di questa importante sfida nel torneo cinese.

Lorenzo Musetti si è qualificato alla finale del torneo ATP 250 di Hong Kong: dopo aver sconfitto in rimonta l’argentino Tomas Martin Etcheverry e aver regolato il padrone di casa Coleman Wong, il toscano ha avuto la meglio contro il russo Andrey Rublev con il punteggio di 6-7(3), 7-5, 6-4 e si è così regalato il diritto di tornare sul cemento della località cinese per provare ad alzare al cielo il trofeo. Grazie a questo risultato l’azzurro è diventato il nuovo numero 5 del mondo, operando il doppio sorpasso ai danni dell’australiano Alex de Minaur e del canadese Felix Auger-Aliassime. Il 23enne se la dovrà vedere contro il kazako Alexander Bublik, che ha avuto la meglio in tre set sullo statunitense Marcos Giron. 🔗 Leggi su Oasport.it

