Olimpiadi Milano-Cortina vigilante muore in cantiere | la famiglia ne denuncia le condizioni di lavoro

Un vigilante è deceduto in un cantiere di Cortina d'Ampezzo, evento che ha suscitato preoccupazione e interrogativi sulle condizioni di sicurezza sul lavoro. La famiglia della vittima ha denunciato possibili criticità legate alle modalità di lavoro e alla tutela dei lavoratori. Mentre si avvicinano le Olimpiadi Milano-Cortina, questa tragedia sottolinea l’importanza di garantire ambienti di lavoro sicuri e regolamentati.

Il dramma che ha lasciato nello sconcerto Cortina d'Ampezzo che tra meno di un mese ospiterà le Olimpiadi Invernali. Dalle ricostruzioni, il 55enne si era più volte detto preoccupato per le sue condizioni lavorative in condizioni climatiche particolarmente rigide. Pietro Zantonini, vigilante muore di freddo nel cantiere delle Olimpiadi a Cortina. Alla famiglia aveva raccontato le sue preoccupazioni per le condizioni di lavoro - Un vigilante di 55 anni, Pietro Zantonini, è morto mentre svolgeva un servizio di vigilanza notturna in un cantiere delle olimpiadi di Milano Cortina

Vigilante muore in un cantiere delle Olimpiadi: “Lavorava di notte all’aperto in condizioni rigide” - Si è sentito male durante il turno di notte, ha fatto in tempo ad allertare i colleghi che hanno chiamato il 118. ilfattoquotidiano.it

Freddo intenso a Cortina: vigilante 55enne muore durante il turno nei cantieri di Milano-Cortina 2026 - Pietro Zantonini, 55 anni, è morto a Cortina d'Ampezzo mentre svolgeva vigilanza notturna nel cantiere delle Olimpiadi per Milano- fanpage.it

