E’ pontino il nuovo vescovo di Assisi–Nocera Umbra–Gualdo Tadino e di Foligno Il Papa nomina S E R Felice Accrocca

Il Papa ha nominato monsignor Felice Accrocca come nuovo vescovo di Assisi–Nocera Umbra–Gualdo Tadino e di Foligno. La scelta, disposta da Papa Leone XIV, è stata accolta con favore anche a Latina. Questa nomina segna un importante aggiornamento nella guida spirituale delle diocesi coinvolte, confermando l’attenzione della Chiesa verso il territorio e le comunità locali.

La nomina di monsignor Felice Accrocca a vescovo di Assisi–Nocera Umbra–Gualdo Tadino e di Foligno, disposta da Papa Leone XIV, viene accolta con soddisfazione anche a Latina. A evidenziarlo è il sindaco Matilde Celentano, che sottolinea il legame maturato negli anni tra il prelato e il territorio pontino. Il legame con la diocesi pontina: ministero pastorale e incarichi a Latina e Cisterna. Nel messaggio del primo cittadino, monsignor Accrocca viene descritto come una figura che ha lasciato un segno profondo nella diocesi e nella città di Latina, dove ha svolto a lungo il proprio ministero pastorale con competenza, umanità e attenzione ai bisogni delle persone.

