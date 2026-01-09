Benevento Accrocca designato per guidare la Chiesa di Assisi | attesa per la nomina ufficiale

Monsignor Felice Accrocca, attuale arcivescovo di Benevento, sarebbe stato scelto da Papa Prevost per assumere la guida delle diocesi di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino e Foligno, che potrebbero essere unite in persona episcopi. La nomina ufficiale è attesa e rappresenterebbe un importante cambiamento per le comunità coinvolte. La notizia solleva interesse tra i fedeli e gli osservatori ecclesiastici della regione.

Tempo di lettura: 2 minuti Monsignor Felice Accrocca, attuale arcivescovo di Benevento, sarebbe stato scelto da Papa Prevost per guidare le diocesi di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino e Foligno, che verrebbero così unite in persona episcopi. L’annuncio ufficiale non è ancora arrivato, ma l’indicazione sarebbe ormai definita. La possibile nomina si inserisce nel solco tracciato dallo stesso Pontefice durante la visita ad Assisi del 25 novembre scorso, quando aveva richiamato l’importanza del rispetto del limite dei 75 anni e del valore del congedo come parte del servizio ecclesiale, riprendendo un’espressione di Leone XIV. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

