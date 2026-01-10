Mo | Casellati ' inconcepibile manifestare e non accettare libertà stampa'

Il rispetto della libertà di stampa è fondamentale per una società democratica. La giornalista Giulia Sorrentino è stata insultata e allontanata durante un corteo a Milano, suscitando solidarietà e condanna. È importante mantenere un ambiente di confronto civile e rispettoso, garantendo il diritto di informare e di esprimersi senza paura di intimidazioni o minacce.

Roma, 10 gen. (Adnkronos) - "La mia solidarietà alla giornalista del Giornale Giulia Sorrentino, insultata, intimidita e cacciata dal corteo pro-Pal di oggi a Milano. È inconcepibile rivendicare il diritto di manifestare e, allo stesso tempo, non accettare la libertà di stampa e la presenza di professionisti che svolgono un lavoro essenziale al servizio della comunità. Non esistono zone franche: chi vuole esercitare il diritto di manifestare deve farlo nel rispetto della legge e delle libertà altrui". Lo afferma il ministro per le Riforme istituzionali, Elisabetta Casellati.

